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藥明生物折讓配股籌99億

2021-02-03 列印
　　藥明生物（2269）傳配股集資，以折讓最多8.2%配售8800萬股，佔擴大後股本2.1%，集資最多99.44億元。該股昨日升3.88%報120.4元。

　　根據銷售文件顯示，藥明生物計劃以每股110.5至113元配股，較周二收市折讓6.1%至8.2%，發行8800萬股新股，佔擴大後股本2.1%，集資介乎97.24至99.44億元，有關股份設6個月禁售期。文件指，集資所得將用於收購來擴大原料藥及藥物製劑產能，以滿足研發管線快速增長需求，亦用於投資mRNA相關技術。

　　過去一年藥明配售股份均為大股東WuXi Biologics減持，達到五次，合共套現340.6億元，股權由去年初的40.17%降至今次配售前的20.64%。

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