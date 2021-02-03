傳京東物流本月交表 最快第二季登陸港股

據京東截至去年9月底止三個月季度業績顯示，期內京東服務收入達228.15億元人民幣，按年升42.7%，其中物流收入104.03億人民幣，按年增73.31%，為其服務收入增長的主要原因。
快手場外交易421元
近年「京東系」不斷分拆來港上市，去年6月率先以第二上市形式回流本港，集資345億元，成為去年的「集資王」，上市至今近八個月，股價累升逾六成，昨收報372.4元，升5.5%。隨後又分拆旗下京東健康（6618）在12月登陸港交所，籌集269億元成集資亞軍，掛牌至今短短兩個月，股價已累升1.29倍，昨收造161.5元，揚3%。
另一方面，超熱門新股快手（1024）「開獎」還剩一日，機構投資者早已按捺不住認購熱情，據內媒報道，場外OTC市場每股作價421元曾有交易，較市傳上限定價115元，大幅溢價2.66倍，若以此作價計，抽中投資者每手帳面便勁賺30600元。
為配合投資者對快手投資熱情，摩根大通將在首掛日發行14隻快手認購證，行使價為126.26至345.45元，年期約為半年至一年半。同時，法興亦將推出5隻認購證，行使價為140元至250元，換股比率分別為50︰1及100︰1，今年10月至明年3月到期。