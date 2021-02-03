中環IFC外望——渣打料港GDP增3.5% 失業率年中見頂

本港爆發第四波疫情，經濟未露曙光。渣打預料今年上半年香港經濟將出現「雙底衰退」，失業率年中才見頂，並把本港今年經濟增長預測由原來4%下調至3.5%。Nova Credit（諾華誠信）公佈最新的未來12個月的預估破產率為0.21%，以全港540萬信貸人口計算，即預估破產人數約11340人。



渣打大中華區高級經濟師劉健恆發表報告指，本港第四波疫情扭轉去年10月至11月因應社交距離措施放寬而出現的復甦勢頭，而本港去年第四季預估GDP按年收縮3%，差過市場預期，亦令今年初的經濟動力減弱。



他料今年上半年本港經濟將進入「雙底衰退」，失業率或於年中見頂，有機會超過7%，下半年或可見到明顯復甦；又認為全球的疫苗接種計劃，難以提振中國以外的經濟體增長。至於明年本港經濟狀況，由於今年基數較低，故將明年經濟預測由2.5%調升至3%。



抖音告騰訊壟斷索償九千萬



抖音日前正式控告騰訊（700）壟斷，並索償9000萬元（人民幣，下同），成為自去年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南》以來，平台間反壟斷訴訟首例，騰訊聲明指暫未收到起訴相關材料。



抖音入稟北京知識產權法院，指控騰訊自2018年以來，限制旗下微信及QQ用戶分享來自抖音的內容，分享鏈結的影片無法正常播放，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。



現時微信和QQ月活躍用戶量分別高達12億和6億，抖音在起訴狀中表示，騰訊具有龐大的即時溝通分享功能及網絡效應，用戶幾乎不可能集體遷移，意味騰訊具有市場支配地位，要求法院判令騰訊立即停止封鎖，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失9000萬元。



高瞻