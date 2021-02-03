美股三大指數均升近2% 巨企業績強勁 杜指升584點

美國新刺激計劃有望快速通過，加上新冠疫情改善，刺激杜指早段曾升逾500點。杜指曾見30754點，升542點；納指曾升248點，見13650點；標普500指數升68點，報3841點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30796點，584點；納斯達克指數收報13642點，升238點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見41.27港元，較香港收市價升0.32港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見725.94港元，較香港收市價升1.44港元。



美國民主黨國會議員啟動程序，把法案通過門檻降至51張同意票，盼能繞過共和黨來通過1.9萬億美元的紓困法案，爭取快速過關，並拒絕共和黨提出規模6180億美元的紓困計劃。



埃克森首錄全年虧損



另外，美國新冠疫情似乎有改善，數據顯示，全美周一住院患者為93536人，降至去年11月底以來最低；美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，目前已有2603萬人接種第一劑新冠疫苗。



美股業績方面，埃克森美孚去年第四季虧損約200億美元，上年同期則有56.9億美元盈利。如果扣除特殊項目，去年第四季每股盈利3美仙，高於市場預期的2美仙。集團去年全年則虧損224億美元，為上市以來首次錄得全年虧損。



美股業績期進入尾聲，FactSet數據顯示，目前標普500指數公司中有81%公司業績優於預期。亞馬遜和Google母公司Alphabet將於收市後公佈業績。



經濟數據方面，歐羅區去年第四季國內生產總值（GDP）初值按季下滑0.7%，跌幅低於預期的1%，按年下跌5.1%，預期為下跌5.4%。



科技股繼續領軍，協助科指一度重上一萬大關，亦帶動恒指收復二萬九大關，盤中最多曾急漲618點，至29511點，惟10天線（29316）得而復失，最後收報29248點，抽升355點，兩日累彈964點；科指收報9976點，炒高2.2%。



港股重上二萬九



大市交投熾熱，成交總額增至2255億元。北水南下合計淨流入173億元，較上日增加5.44%，連續第30日錄得「淨流入」，淨流入金額是上月27日235億元以來最多。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，在北水力撐下，大市下方有一定支持力度，現階段先上望至29500點，其後再逐步挑戰三萬大關。