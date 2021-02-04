螞蟻上市現曙光 淘寶或夥拍春晚 傳阿里「傾掂數」 股價先跌後升

據報螞蟻在重組方案上與監管機構達成協議，將所有業務撥入一家控股公司內，由金融科技轉型為金融控股公司，並探討能否再上市。消息刺激母公司阿里巴巴（9988）昨日港股收市前拗腰倒升。旗下淘寶傳再成央視春晚電商合作夥伴，反映阿里或與當局「傾掂數」，螞蟻重新上市大計終現曙光。



彭博引述消息人士報道，螞蟻已跟中國監管機構就重組方案達成一致意見，所有業務均會納入一家金融控股公司內，即除了支付、消費信貸、資產管理、保險等互聯網金融業務外，亦包含區塊鏈、數碼生活等業務，涵蓋範圍較早前建議大。



報道指，螞蟻由金融科技公司轉型為金融控股公司，須遵守的資本等監管要求與銀行相若。最終方案或於下周農曆新年前公佈。



阿里由跌4.9%倒升0.4%



消息人士又指，螞蟻仍然探討重新上市是否可行，但重組後的公司架構較新，仍未清楚籌備及獲當局批准的時間。螞蟻對消息不作回應。



受消息刺激，本身續後股價回軟的阿里巴巴，於香港交易時段尾市突然發力，全日最多由跌4.9%倒升0.4%收報261元，美股時段亦續升。



uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰表示，阿里股價從螞蟻無法上市至今累積一度跌幅，已反映有關變動，對市場來說不是壞事。



發債最多50億美元



但他指，該重組方案對螞蟻而言則並非好事，因為金融科技的監管一向較傳統金融寬鬆，轉型後的螞蟻日後在網貸資本要求、利率定立水平等要與其他銀行看齊，限制了其發展規模，不再值得振奮，「用金融股估值來上市，還有沒有必要再上？」



螞蟻陰霾漸散，阿里巴巴昨日公佈，計劃發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括可持續債券。



消息指，這次發債規模最多50億美元，涉及多個債券年期，最長限期為40年，其中可持續債券的到期日為2041年。



阿里指，發債款項將用於營運資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資，並計劃將部份資金用於綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源、循環經濟和設計等領域的項目。



另外，內媒《新浪科技》報道，阿里已成立牛年春晚項目組，繼2018及去年後，旗下支付寶再成為今年春晚的獨家電商合作夥伴，將在春晚期間發出至少20億元人民幣利市。