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科企季績優 杜指升93點

2021-02-04 列印
　　美國重磅股業績理想，經濟數據亦有起色，但疫情肆虐，外圍股市昨晚個別發展。重磅科技股Amazon以及GOOGLE母公司Alphabet上季業績均優於預期，加上GameStop夾淡倉事件有告一段落跡象，均有利市場氣氛，但疫情仍然是一大不明朗因素。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30780點，升93點；納斯達克指數收報13675點，升62點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見41.18港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見729.82港元，較香港收市價跌6.18港元。

　　經濟數據方面，美國人力資源機構ADP公佈，美國一月私人企業職位增加174000個，高於市場預期的49000個增長。
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