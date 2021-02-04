中環IFC外望——強積金上月人均賺2722元

理柏（Lipper）數據顯示，強積金今年1月錄得1.19%正回報，股票基金表現參差，其中大中華股票表現最佳，回報達6.72%。以去年9月底強積金總資產1.02萬億元，總參與人數445.9萬人計，打工仔1月人均賺2722元。



中港股票市場一月升勢迅猛，帶動強積金基金表現出色。一月大中華股票基金以6.72%回報領跑各類基金；中國股票基金及香港股票基金分別以5.21%及4.83%正回報分列二三。但同時美、韓、日及亞太區股票基金均見紅，月內分別跌0.51%、0.73%、0.97%及1.15%；歐洲股票基金則以1.3%跌幅包尾。債券方面，港元債券微跌0.12%，亞太區債券跌0.31%，環球債券亦跌0.54%。



期內表現中，大中華股票包攬前九，中銀保誠「我的強積金計劃－我的中國股票基金」以8.45%升幅跑出；萬通保險的「萬全強制性公積金計劃－大中華股票基金」以8.29%升幅緊隨其後，但其美股基金就排名墊底，跌幅達2.22%。



傳滙控調動高層 加強發展亞洲業務



剛於周一才宣佈在泰國設立私人銀行的滙豐控股（005），繼續押注亞洲業務。外電彭博報道，滙控正考慮將部份高層人員從倫敦調到香港或新加坡，包括「炒房」兩位舵手，以押注亞洲未來前景。報道指，滙控有意讓更多決策管理層駐守在最賺錢的地區。



報道引述知情人士指，滙控正考慮將駐紮倫敦的環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett和Georges Elhedery調往亞洲。同時考慮將其他向集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）直接匯報的高管也調到亞洲，好讓更多高層決策者駐守在賺錢最勁地區。



滙控此舉被視為集團準備在本月宣佈策略檢討結果前奏。滙控駐倫敦發言人拒絕置評。



滙控計劃將數十億美元資本轉移投放到亞洲，尤其是中國市場，以重振在收縮或退出歐美業務後盈利能力。滙控在亞洲區擺放更多高管，將可向投資者和政策制定者表明其對區內擴張計劃重視。



高瞻