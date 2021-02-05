高見421元 一手賺逾三萬 快手膺認購王 暗盤暴升2.6倍

是次認購萬人空巷，甲組合共有超過135萬人認購，一手中籤率僅4%，接近70萬人認購一手，僅得近2.8萬人獲配股份。甲組所有申請均不能穩中一手，較早前市場估計更加誇張，需要認購乙組頭，即斥資近581萬認購方可穩中一手。
昨日多個暗盤升幅較早前市傳場外暗盤價格更高，當中富途暗盤高見421元，升幅達266%，若在該位沽出，一手帳面可賺30600元。而三大暗盤之一的輝立因出現系統故障而暫停買賣，令致富、華泰等多間券商被迫暫停交易，暫停前錄得14.4億元成交額。
在耀才暗盤中最終收報335.6元，較招股價115元，高192%，不計手續費及佣金，一手100股賺22060元。另外，輝立及富途的暗盤分別收報310.4元，以及336.6元，升幅分別為170%以及192.7%。
頂頭槌飛方面，快手合共獲得225張頂頭槌飛，每張申請斥資逾5.3億元，因認購人數眾多，每張頂頭槌飛僅獲配14手。若以借九成孖展，孖展利率為3.1厘計算，要升127%才能「打和」。以耀才收盤價計算，扣除孖展及認購成本，每張頭槌飛仍賺逾10萬元。
每張頂頭槌飛僅獲配14手
摩根大通早前發表報告指，快手若完全行使超額配售權，上市後總市值可能高達620億美元（約4836億港元）。根據快速納入機制，快手有望在上市第10個交易日獲納入恒生科技指數，將觸發約1.07億美元的潛在被動資金流入。