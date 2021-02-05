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杜指升278點 重越三萬一

2021-02-05 列印
         美國勞工市場數據理想，加上美國財長耶倫聲言大力援助小企業，美國股市周四早段向好。美股杜指早段曾升270點，至30994點，相當於0.88的升幅。至於標普指數以及納指早段亦分別升0.54%0.66%。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31002點，升278點；納斯達克指數報13737點，升127點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見41.86港元，較香港收市價升0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見737.59港元，較香港收市價升2.09港元。

        耶倫接受訪問時表示，美國正面臨疫情和經濟兩大危機，小企業更急需要政府幫助來渡過難關。

        經濟數據方面，美國截至一月31日止的一周，首次申請失業救濟人數為77.9萬人，按周減少3.3萬人，低於市場預期的83萬人。
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