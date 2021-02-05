諾輝健康今起招股 籌20億入場費萬三

中國癌症早期篩查公司諾輝健康（6606）今日起招股，招股價介乎22.7至26.66元，每手500股，入場費約13464元，首席財務官及聯席公司秘書高煜表示，去年上半年因疫情令醫院和民營體檢中心停止提供相關服務，銷售受到影響，但利潤率和產能不受影響。



他又指，該公司目前在杭州和北京有150萬檢測量，未來於廣州開設的新檢驗室，每年額外有50萬檢測量，總數足以支撐未來一到兩年使用的產量，未來會繼續增加產能，相信其產品銷量未來三年將遠超現有產能的數字。諾輝健康全球發售7659.8萬股，最高集資20.42億元，每手500股，預計下周三截止招股，2月18日掛牌。



諾輝健康主要專注於高發癌症的居家篩查，目前旗下有兩款產品常衛清以及噗噗管，已經進行商業化，用於篩查兩款結直腸癌，而目前正在研發兩款產品，分別針對胃癌和宮頸癌篩查。執行董事兼首席執行官朱葉青指，公司產品現時已與35間保險公司、中國著名網上平台等有一定合作，覆蓋藥店超過450間，未來會繼續擴大其他市場，將篩查產品做成快速醫療消費品。



引入16名基石投資者



該公司是次招股引入16名基石投資者，合共認購1.24億美元（約9.67億港元），若最終以招股價上限定價，不計及超額配股權的行使情況，基石投資者認購的股份將佔是次發售股份的47%。



該公司計劃將40%集資所得淨額，用於主要產品常衛清的商業化和進一步開發，30%資金用於幽幽管、宮證清等其他管線產品的研發，15%用於潛在收購或外部引進其他產品組合，5%用於提高結直腸癌篩查的市場滲透率。



