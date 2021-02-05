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健倍苗苗上市前暗盤升

2021-02-05 列印
　　由雅各臣（2633）分拆、總部設於香港的醫療保健品公司健倍苗苗（2161）於今日掛牌，上市前夕股價在暗盤市場向上。輝立交易場資料顯示，健倍苗苗開報1.4元，收報1.37元，較上市價1.2元，升14.17%或0.17元，成交1380萬股，涉資1850萬元。不計手續費，每手賺340元。

心通醫療主板掛牌

　　由微創醫療（853）分拆的內地醫療器械企業心通醫療（2160）昨日在主板掛牌，股價收報18.82元，較上市價12.2元，上升6.62元或54.26%，高低位曾見22.2元及18.12元，成交1.86億股，涉資37.8億元。不計手續費及佣金，一手1000股帳面賺6620元。

　　另外，有內媒引述消息指，下周一掛牌的貝康醫療（2170）昨日在機構投資者之間的OTC暗盤中，以每股70元價格成交，若以招股價區間上限27.36元定價計算，升幅達155.8%。

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