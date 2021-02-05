平保料改革今年完成 成效明年全反映

陳心穎昨日於業績會議上表示，集團壽險改革的難度較預期大，料今年全年方可逐步推廣完成改革，新業務價值或可實現正增長，改革的全部成效將於明年反映；又指未來3年代理人數目將保持在100萬人水平。
平保去年每股股息2.2元人民幣，按年增加7.3%。
疫情下，即將到臨的農曆牛年，不少傳統活動轉往線上。繼黃大仙祠取消今年農曆年三十晚頭炷香後，東華三院宣佈，轄下六所寺廟的「觀音開庫」活動改為網上舉行，善信毋須出門，可準時在正月廿六「觀音開庫」正日上網借...
2021-02-05
農曆新年臨近，中共總書記、國家主席習近平到貴州考察。他在參觀當地苗繡服裝時指，希望能利用傳統產業來扶貧；更親自落手與苗族村民一起製作當地傳統節日食品黃粑。 報道指，國家主席習近平周三先到貴州畢節市黔西縣，實地了解烏江六衝河段生態環境；又到新仁苗族鄉化屋村，考察苗族居住環境，嘗試製作當地傳統節日食品。再到村內文化廣場，觀看少數民族新春民俗活動。 習近平參加少數民族春節民俗活動的群眾親切交流，並向全國各族人民致以新春祝福。他更指︰「傳統的也是時尚的，既是文化又是產業，它既是能夠弘揚民族文化、傳統文化；又用產業來扶貧，用產業來振興鄉村，可以作出貢獻。」
2021-02-05
吉卜力迷注意，日本愛知縣政府周三發佈了在長久手市愛知世博會紀念公園內「吉卜力公園」兩個區域的設計圖，將重現多個電影場景，預期本年度內動工。 公園以吉卜力工作室動漫作品的世界觀為主題，約七點一公頃的園區會分成五個區域，當中三個於去年七月始建的區域，力爭明年秋率先開業。至於預期二○二三年度開業的「魔女之谷區域」，會以電影《哈爾的移動城堡》為主題，魔法師哈爾的城堡將以再現。 報道指，哈爾的城堡將會被安裝上像眼珠一樣的可活動大炮，遊客更可入內參觀，城堡附近亦會開設餐廳。 以電影《幽靈公主》的世界觀為靈感的「幽靈之村區域」中，將重現電影中的古代煉鐵廠「達達拉場」，煉鐵廠更會變身為各種...
2021-02-05
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並頻獲用家承接，中原資深分區營業經理王秀芬透露，鰂魚涌太古城耀星閣高層A室，面積603方呎，兩房間隔，望內園景，以1188萬易手，呎價19701元，屬市價水平，...
2021-02-05
全城熱搶的快手科技（1024）昨日終於「開獎」，公開發售部份合共獲得約142.3萬份認購申請，超額認購1203倍，合共凍結近1.28萬億元，超越醫渡科技（2158），成為港股歷史「凍資王」以及「認購王...
2021-02-05
經歷德國盃次圈出局的滑鐵盧後，拜仁慕尼黑眾將打醒精神表現全面回勇，湯馬士梅拿更着火。該隊教練費歷克勒令今晚德甲作客擊敗哈化柏林，挾五連捷強勢出征卡塔爾上演的世界冠軍球會盃，讓球主客和讓兩球「客勝」不成問題。（體通天下周六凌晨3:00直播） 德盃次圈意外被德乙的基爾淘汰，拜仁眾將被行政總裁路明尼加開腔批評，尤其防守表現不濟，隨即知恥近乎勇近四輪德甲全勝高踞榜首，而且合共攻入十一球只失兩球。鋒線方面，老臣子湯馬士梅拿期間交出四球一助攻表現搶鏡，矢言要捍衞豪門威名：「我明白大家對拜仁期望極高，稍一失準就反應很大，故要更努力保持佳績。」 基迪拉難擋梅拿 費歷克更下達必勝令，誓言今晚...
2021-02-05
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
3年多前，曾志偉因為同助理總經理（非戲劇製作）余詠珊多次吵大鑊而離開TVB，直至上月21日忽然回巢更空降成為高層。據知，曾志偉將於大年初一強勢回歸，當日他會拍住新上任的無線董事局主席許濤，首以高層身份...
2021-02-05
豬年不容易，新冠肺炎疫情肆虐，各行各業飽受衝擊。一年將盡，政府各項限聚令和停業令持續，並會跨年，直至牛年大年初六。一般預料，政府提前放寬的機會不大，目的是希望市民在新春長假期間減少外出聚會，達至進一步遏抑疫情的效果。如果新年之後疫情緩緩向下，當局便應體恤各業界苦況，能放寬限聚的，就應該放寬。 第四波疫情有放緩趨勢，近日確診病例回落至約二十宗水平，但市民不能放鬆，因為病例中不少屬感染源頭不明，換言之，社區仍然有不少隱形的傳播鏈，一旦大家大安旨意，病毒有機會施展回馬槍。故此，目前最重要是保持良好的個人衞生，減少出席高風險的聚會，不要讓病毒有機可乘。大家在新春期間忍一忍，改以手機...
2021-02-05
香港賽馬會將於二月七日起開放六十七間場外投注處，以分散農曆新年期間的人流，但馬會將因應新型冠狀病毒的最新疫情，及對不同地區的影響而作出調整。馬迷可瀏覽馬會網頁查閱最新資料。 而場外投注處將會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及開設或重啟投注戶口的服務，但不會提供投注服務。此外，場外投注處於二月四日起的開放時間將改為中午十二時至下午六時。 為避免場外投注處內聚集人群，場外投注處不會直播賽馬或足球賽事，場內亦會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、需要佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。 馬場浮世繪
2021-02-05