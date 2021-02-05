  • 2021年2月5日 星期五
  • 22º
  • 59%
熱門： 趴車頭李運強羽絨港鐵張栢芝

日報新聞 > 財經

平保料改革今年完成 成效明年全反映

2021-02-05 列印
　　中國平安（2318）去年新業務價值按年下跌34.7%，遜於市場預期。集團聯席首席執行官陳心穎解釋，去年有接近半年時間代理人難以接觸客戶，影響長期保障型產品銷售，且有客戶將長期保障型轉為短期健康險，料今年上述因素仍將部分存在，但將逐步緩解。

  陳心穎昨日於業績會議上表示，集團壽險改革的難度較預期大，料今年全年方可逐步推廣完成改革，新業務價值或可實現正增長，改革的全部成效將於明年反映；又指未來3年代理人數目將保持在100萬人水平。

  平保去年每股股息2.2元人民幣，按年增加7.3%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd