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置富可供分派收益跌2.4%

2021-02-05 列印
　　置富產業信託（778）公佈，截至去年12月底止全年業績，可供分派收益按年跌2.4%，至9.7億元，末期每基金單位分派為24.56仙，按年跌2.4%，全年則減少8%，至47.16港仙。該公司執行董事及行政總裁趙宇表示，零售市道表現欠佳，預計今年續租租金調升率仍會錄得負增長。

  期內，收入按年減少5.9%，至18.44億元，主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少，及為租戶提供若干租金優惠所致。物業收入淨額按年跌7.1%，至13.76億元；物業營運開支總額按年跌1.8%至4.25億元。





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