中環IFC外望——渣打擬棄租中環總行八層樓面

疫情加快金融行業辦公模式轉型，亦加大節省成本力度，再有機構棄租中環辦公室。外電報道，渣打香港考慮棄租其中環總行8層的樓面，同時計劃放租旗下觀塘寫字樓3層樓面，將於下月至明年4月可用。



彭博社引述文件報道，早前宣佈採取靈活辦公模式的渣打銀行計劃棄租其中環總行的8層樓面，及放租觀塘的3層辦公室。恒隆地產（101）為渣打中環總行的業主，據報恒隆正尋求以月租600萬元，放租渣打總行合計8層、建築面積達6萬平方呎的辦公室。據了解，渣打銀行因在家辦公政策縮減樓層數目，但渣打香港總部仍會在中環現址。



渣打銀行對此不予置評。恒隆地產表示，該公司定期檢視辦公室租賃組合；會按一貫做法與租戶商討續租事宜，在此不便透露與個別租戶的租賃安排，渣打銀行仍是渣打銀行大廈的最大租戶。恒隆續稱，渣打銀行大廈位處中環核心地段，亦一直備受金融及法律等專業服務界別青睞。



先施大股東：受威逼才贈股



早前遭收購的先施公司（244），突然出現變故。馬景煊及陳文衛透過一家名為Win Dynamic（WD）的公司，持有6.63億股先施，相當於50.42%股權，為最大股東。在去年5月，偉祿集團（1196）宣佈收購先施，作價為每股0.3806元。



在去年10月，先施發出通告，表示WD同意按照一份契據，將6.63億股接約收購而換取的2.6億元，無償送贈先施，令到飽受疫情打擊的先施，可以取得這筆資金作為營運資本，有助公司恢復財務穩健。



不過，在今年2月3日，WD卻發信，指該契據是馬景煊及陳文衛受到不當影響及威逼，並且在沒有獨立法律代表的情況下簽立。該契據屬於一項遜值交易（指交易代價偏低甚至沒有代價），因此要求終止契約。不過，先施的其他董事卻不同意信件的說法，認為WD並沒有提供足夠證據以取消契約，又指有關爭議不會對收購交易構成影響。



高瞻