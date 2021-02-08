監管暗開綠燈 助保金融地位 內地資金流入港股「打新」

短片股快手科技（1024）在本港「一炮而紅」，不論從凍資金額或是認購人數，均創本港歷史新高。當中不乏內地投資者，透過在離岸設立戶口方式，將資金轉至香港券商戶口進行認購。外電報道指，內地政府及監管部門對相關行為採取容忍態度，同時或希望藉此修復穩固香港作為金融中心形象。



快手登陸港股市場成為全城熱話，最終合共有逾140萬人參與認購，當中接近70萬為「一手黨」。快手旗下應用在內地街知巷聞，令不少內地投資者均希望能夠參與認購。不過因內地法律禁止投資者私自買賣港股，雖然現時兩地建立股市「互聯互通」機制，內地居民可以直接透過經紀行或銀行買賣港股，但「互聯互通」卻沒有將新股認購納入交易範圍，因此內地居民若想抽新股，仍要另尋出路。



「互聯互通」未納新股



有內地投資者透露，認購新股不能直接使用內地資金，因疫情又無法通過「自由行」方式，將現金直接帶入香港。現時若要在券商戶口存入資金，需要先在境外銀行，開設個人的離岸戶口，只要填寫個人基本訊息，於網上上傳證件照片及中文住址證明，短短半月已能開戶。然後再透過內地銀行的手機應用程式，將人民幣兌換成美元存入離岸戶口，再從離岸戶口轉錢至券商港股戶口即可。不過因內地銀行對外匯管理嚴格，能否成功轉至境外銀行仍是未知之數，但部份大型銀行成功率會高些。



據彭博報道指，內地政府現時對於資金流入本港新股市場，抱著「隻眼開隻眼閉」態度，因現時流出的金額數量，並沒有到動搖市場對人民幣信心，同時亦相信現時的新股認購盛況，能夠令香港在連串政治事件後，仍能保持金融中心形象。



貝康暗盤升17%



另外，快手昨晚公佈，已於昨日悉數行使超額配售權，合共發售額外5478.27萬股份，收取淨額57.47億元。今日掛牌的貝康醫療（2170）上周五暗盤走勢疲弱，收報31.95元，升17%，每手僅賺2295元。諾輝健康（6606）首日招股認購反應熱烈，已錄得逾1260億元孖展認購。