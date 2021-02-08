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恒指本周料窄幅上落

2021-02-08 列印
　　臨近農曆新年，人行繼續為市場注入流動性，此舉雖然有利股市，但本周港股僅有三個半交易日，證券業界人士預計，大市於假期前走勢反覆，「北水」率先於周二閂閘，料缺乏「北水」支持下，恒指將窄幅上落，短期升勢乏力，大市焦點仍落在新股市場。

　　人行表示，為維護春節前流動性平穩，昨日以利率招標方式開展500億元人民幣14天期逆回購操作，中標利率2.35%；因昨日無逆回購到期，實現淨投放500億元人民幣。上周美股破頂，帶挈港股全周累升1004點。夜期收報29340點，高水51點；港股ADR比例指數報29410點，預示今日或會高開逾百點。

　　本周港股只有三個半交易日，於周四年三十晚（11日）僅得半日市；內地股市方面，本周僅有三個交易日，於11日（周四）至17日（下周三）為假期休市。
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