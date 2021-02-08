平保疫下推進改革 料今年新業務復增

疫情及壽險改革下，中國平安（2318）去年新業務價值按年跌34.7%遜預期。集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，壽險改革難度及複雜度較高，疫情下令改革節奏有微小差異，但整體仍按目標及步驟完成，對新業務價值今年實現正增長有信心。



姚波接受訪問時表示，未對新業務價值設立明確指引，不能完全期望這一指標實現V形反彈，但有信心今年可恢復正增長；他又認為，改革需要堅實基礎，主要是為更長遠持續發展，期間會經歷短期陣痛。



姚波續稱，平保實體活動受限於疫情難以開展，因此透過網上渠道銷售，短期產品擴大客戶基礎，目前獲客數量不錯，但向長期產品轉化，仍受整體需求等影響，未完全達至公司預期，相信轉化需要一定時間，相關工作仍在持續推動中。



監管趨嚴未影響陸金所



平保往年對「開門紅」有所淡化，但今年對「開門紅」力度提升。「開門紅」是指第四季開始到第二年的新年前，主打銷售部份產品以增加收入。姚波指，客戶對短期產品需求仍然很大，公司會不斷進行調整，因此今年恢復對短期儲蓄產品的推動力度，目前「開門紅」表現良好。



內地加強對互聯網金融監管，螞蟻集團AH股上市計劃觸礁，外電曾報道平保旗下在美上市的陸金所受累，成為「頭號沽空目標」。姚波表示，監管趨嚴對內地部份網上理財產品等短期有一定影響，但整體對陸金所影響不大。他強調，陸金所主要與銀行及保險公司等合作，該公司業績表現較為平穩，上市以來股價亦實現增長，反映市場仍對其營運模式認同；而且陸金所亦有「未雨綢繆」進行相關準備。另外，平安好醫生（1833）及金融壹帳通仍在投入階段，但虧損亦在收窄，相信發展趨勢向好。