市場簡訊

——正榮服務（6958）發盈喜，因在管物業總建築面積增加，以及非業主增值服務及社區增值服務收益增加，預計至去年底止年度未經審核綜合淨利潤，按年增長超過55%。







——國壽（2628）宣佈，劉慧敏因工作變動，已向董事會提出辭任非執行董事及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務，即日生效。







——中昌國際（859）三家附屬公司收到恒生銀行（011）發信，指相關借款人違反綜合有形淨值低於20億元之最低要求的財務契諾，借款人須於一個月內符合先決條件，並按恒生要求提供令其滿意之憑證，則恒生可能免除有關違約情況之規定，當中條件包括三家公司作出不少於1.64億元之部份還款，並向恒生支付3萬元法律費用等。集團指，將盡力與恒生進行進一步磋商，會於適當時間再作公佈。







——森信紙業（731）宣佈，李汝剛已根據《上市規則》及《公司條例》辭任公司執行董事、公司秘書及授權代表、公司之財務總裁，以及集團內所有其他職務，以投放更多時間於其個人領域上。周永源亦辭任執行董事及集團內所有其他職務，以投放更多時間於其個人領域上。另外，余毅已根據《上市規則》及《公司條例》，獲委任為公司公司秘書及授權代表，並擔任該公司財務總裁。







——協鑫新能源（451）宣佈，佔現有票據未償還本金總額約73%的現有票據持有人，已有效提交其各自簽立的重組支持協議加入契約。由於不可撤銷重組支持邀請之第二次延長截止期限，已進一步延長至2021年2月8日下午四時正（倫敦時間），公司繼續誠邀餘下現有票據的各持有人，於有關延長期限前提交妥為簽立的經修訂及重列重組支持協議加入契約，使重組得以有效執行。