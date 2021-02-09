紓困計劃進展順利 拜登牛市 美三指齊創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31306點，升157點；標普指數報30903點，升16點；納斯達克指數報13935點，升78點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.46港元，較香港收市價升0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見738.51港元，較香港收市價升2.01港元。
港股成交不足2000億
美國總統拜登的1.9萬億美元紓困計劃成為市場焦點。財長耶倫表示，新的一份紓困計劃內，應該容許年收入6萬美元的美國民眾享有接到直接資助的資格。有分析相信，在民主黨全力推動下，拜登紓困計劃落實是毫無疑問的事，經濟前景也變得樂觀，對股市是好事。
春節臨近，北水今天起「閂閘」，港股昨日交投也略為縮減，成交總額1858億元，為上月12日以來首次低於二千億元。當中北水南下佔115億元，為連續34日錄得淨流入。
恒指早段向好，惟上漲至29706後腳軟，尾段更進一步收窄升幅，一度僅微升4點至29293全日低位，終收造29319，走高30點。國指反覆收跌1點至11560。科指先高後低，收跌0.4%造9756。
藍籌金融股偏弱，大笨象滙控（005）跌0.84%收報41.35元；平保（2318）跌0.82%收報90.4元；國壽（2628）降0.49%收報16.2元。相反，申洲（2313）破頂，上揚2.98%收報176.2元；創科（669）跑贏一眾藍籌股，走高3.61%收造126.4元。
科技股方面，美團（3690）升1.25%收報406.4元；抖音控訴騰訊（700）壟斷糾紛案獲北京法院立案受理，股王股價仍收升0.48%報736.5元；小米（1810）雷軍指今年將增加投資四成研發經費，並已經重啟平板業務，其股價表現反覆，終收降0.18%報27.15元；阿里巴巴（9988）先高後低，收跌0.62%報256.4元；半新股快手（1024）見過283元新低，收市倒升1%收造303元，成交金額85.01億元。
線上娛樂股假前炒高
農曆新年長假期將至，休閒及線上娛樂概念股借機炒高，恒騰網絡（136）爆升49.1%；華誼騰訊（419）炒高24.3%；復星旅文（1992）勁升22.4%；華住集團（1179）飆14.8%。