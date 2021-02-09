  • 2021年2月9日 星期二
  • 19º
  • 79%
熱門： 劉德華黃嘉雯夏博義黎智英ERROR

日報新聞 > 財經

強積金淨回報錄4100億元

2021-02-09 列印
　　強積金去年初受累於疫情大幅波動，但下半年收復失地。積金局公佈，截至去年底，強積金總資產值約為1.14萬億元，扣除費用及收費後，錄得約4100億元的淨投資回報；去年年度淨回報11.7%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

　　「懶人基金」預設投資策略（DIS）表現良好，當中的核心累積基金去年整體回報達12.3%，65歲後基金亦升8.8%。自2017年4月預設投資策略推出以來，核心累積基金的年率化回報累升8.3%，65歲後基金則上漲5.4%。

　　積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但全年強積金總資產值仍見穩健增長，並連續2年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd