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小米聘5000工程師 增三至四成研發投入

2021-02-09 列印
　　小米（1810）董事長兼行政總裁雷軍近日與「米粉顧問團」進行對話，他於會上指出，今年小米將擴大招聘5000個工程師，及增加技術研發投入約30%至40%；而平板業務已經重啟，並將於今年發佈。該股昨跌近0.2%，收報27.15元。

　　小米官方微博昨日發放出雷軍與9名「米粉顧問團」對話的視頻，雷軍向米粉透露，今年小米會推出MIX新機，並會重啟小米平板業務，料於今年發佈。他又預計，小米2021年在技術研發上的投入將增加30%至40%。

　　他向米粉表示，集團於今年要做好三件事，包括擴大招聘全球5000名最優秀的工程師。

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