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華為多賺11.2% 每股分紅1.86元

2021-02-09 列印
　　內地媒體報道，華為年度總收入為1367億美元（約8828億人民幣），增長11.2%，當中利潤佔99億美元（約639億人民幣），同比升10.4%。

　　集團分紅亦十分豪爽，華為輪值董事長胡厚崑近日宣佈2020年實施股票分紅每股1.86人民幣，但相對2019年每股份紅2.11元減少0.25元。以2018年計華為總股數高達222億股計算，分紅總額高達400億元，分予約十萬名持股員工。

　　二月初網上流傳消息指，華為出售高端智能手機品牌P和MATE系列。不過，經調查後發現旗下五名員工涉造謠，已依規定開除。

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