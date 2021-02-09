康宏下周三公佈業績 馬時亨：會睇實盤數

停牌逾三年的康宏環球（1019）早前預告下周三公佈業績，爭取入局失敗的前高官馬時亨揚言，屆時會「睇實盤數」，包括關注核數師的審計準則，以及康宏現金流是否足夠營運，對此拭目以待，並相信財務匯報局會跟進。



康宏日前表示，最快下周三公佈2017至2019年的財務業績，以滿足復牌條件，並已發盈警，料這三年均錄得虧損。過去五個月一直關注康宏管治的馬時亨表示，屆時會緊盯帳目，仔細了解其核數師的審計準則，包括有沒有做足應有撇帳，例如2016年康宏曾借予前政務司司長唐英年胞弟唐慶年公司一筆9000萬元無抵押免息貸款，能否收回款項。他亦會關注公司的現金流，以及核數師是否判斷康宏仍具備持續經營能力。他形容今次業績是萬眾矚目，因去年康宏為復牌更換核數師，料財匯局亦會跟進。



抨康宏存在管治問題



康宏對上一次公佈業績數到2017中期，當時擁有8億元現金，馬時亨以康宏日前盈警來推測，憂慮其現金流經過這三年半已所剩無幾。他又謂，康宏一直指責前董事曹貴子在公司有不當行為，但至今已逾三年，即使有影響，也不應再把業務轉差諉過於人。



馬時亨批評，康宏早於去年11月已預告年底前刊發業績，惟其後不斷延期，在公佈盈警時亦一度遺漏根據《收購守則》將文件呈交證監會，不斷應驗他多次指出的公司管治問題，並認為現時康宏多達6名的獨立非執行董事亦告失職。



上月康宏股東會鬧雙胞，令郭曉群、馬時亨、石禮謙等人無法入局，而郭曉群一方同日自行表決通過入局議案。馬時亨解釋，如果郭曉群的投票權沒有被「DQ」，在康宏的EGM上應可取得總股本的54.6%贊成票通過議案，較他們籌集到51.2%股東票還要多，反映有其他小股東支持。他又稱，郭一方自行表決的結果已通知康宏，但雙方仍僵持不下，並指對康宏的行動「仍有很多想法」，繼續爭取入局仍是選項。



