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滙豐料北水續強 「泡沫是言之尚早」

2021-02-09 列印
　　滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱預期，北水將會持續強勁，港股過去兩年增長落後於A股，加上香港有不少獨特行業質素較國內優勝，例如地產管理、消費品行業，估值具吸引力，國內的新發基金崛起會持續配置港股，特別是回流的中概股。

　　沈昱預期港股企業今年盈利將按年增長15%至20%，恒指已多年沒有明顯漲幅跑輸大市，出現泡沫是言之尚早。同時亦提醒投資者注意內地財政和貨幣政策正常化下，政策會突然收緊的風險，亦不要忽視拜登政府上場後貨幣政策轉變，以及疫苗推出後全球復甦需時，外界期望經濟回復正常的時間表可能會有所推遲。　　

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