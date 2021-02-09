  • 2021年2月9日 星期二
  • 19º
  • 79%
熱門： 劉德華黃嘉雯夏博義黎智英ERROR

日報新聞 > 財經

傳進軍晶片業　長汽飆9.7%

2021-02-09 列印
　　市傳長城汽車（2333）將進軍晶片產業，並或會戰略投資國內知名汽車智能晶片創業公司地平線，展開重點合作；長汽日前公佈1月總汽車銷量按年升逾七成。受消息影響，該股昨日曾漲12.7%，收升9.7%，報25.5元。

　　據內地媒體引述消息人士透露，長汽近期或將進軍芯片產業，投資汽車智能芯片創業公司地平線，雙方可能還將在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。

　　長汽可依託在汽車製造領域的領先技術與開發經驗，同時地平線則在人工智能、車規級AI晶片；地平線則可以基於長汽的需求，提供智能汽車方案。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd