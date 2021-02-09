中環IFC外望——新股市場四大亂象待規範

本港新股市場亂象頻現，常因中介人誇大投資者的需求、簿記建檔活動缺乏透明度、為首次公開招股的投資者優惠待遇及回佣等問題被詬病，證監會在規範新股行為的諮詢文件中亦披露了該等現象。



誇大需求方面，證監會留意到有中介人在掛盤冊內輸入他們明知被誇大的認購指數。他們不僅在債券發售中，將投資者真實興趣的認購價值從500萬美元，誇大至2000萬美元，甚至在新股招股過程中，銀團主事人曾誇大該認購需求，並發佈具誤導性「簿冊訊息」。



而在簿記建檔活動期間，證監會亦發現使用「X--認購指示」的情況，這些指示背後的投資者身份，只有銀團成員及發行人才可知道。當「X--認購指示」隱藏了投資者身份時，便無法識別出不尋常、重複甚至虛構的指示，最終便能輕易誇大掛盤冊內看似是由市場主導的需求。



新股市場中，給予投資者優惠待遇及回佣並非罕見現象。證監會稱，銀團成員曾將經紀費作為回佣，提供予認購新股的投資者，令這些投資者認購股份的價格較其他人低。



余偉文︰港未見走資反錄淨流入



余偉文在《匯思》撰文逐點反駁「走資說」。他指，資金不但未有外流，反而出現淨流入；同時，去年本港的資產管理公司數目仍升3.9%，認為機構進場退場實為國際金融中心常見的事。



余偉文在《匯思》中，以答問形式回應了市場關注的五大問題，包括香港資金外流、港人紛設離岸帳戶及私人財富撤港、對沖基金及指數基金管理人等金融機構紛撤港、香港資本市場褪色，以及香港現人才荒。



自去年中實施港區國安法後，不時傳出有外資金融機構撤出香港，這亦為市場目前最關注。他以相當的篇幅回應這點，指對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個別市場。金管局與市場和這些金融機構經常有溝通。據了解，當中有部份退出本港市場，或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致；但同時也看到新的金融機構落戶香港，帶來新的業務與擴展計劃。



高瞻