首位外籍舵手 同樣出身摩通 歐冠昇成港交所新任總裁

港交所（388）行政總裁人選終於敲定，歐冠昇（Nicolas Aguzin，見圖）最終脫穎而出，成為首位擔任該職位的外籍人士。市場擔心其與內地監管機構配合不佳，惟CEO遴選委員會成員、主席史美倫稱，歐冠昇任職摩通期間熟悉內地情況，集團亦將成立特別小組應對內地監管。



歐冠昇將於今年5月接替去年底離任的李小加，成為港交所第四任CEO。史美倫在記者會上介紹，歐冠昇為阿根廷籍，持有克羅地亞護照，同時亦是香港永久性居民。翻查歐冠昇履歷，他於1990年加入摩通，先後任職摩通拉丁美洲首席執行官、亞太區投行主管、亞太區主席及首席執行官。他的代表作之一是於內地建立一間由摩通控股的證券公司。



李小加：將成優秀總裁



消息公佈後，港交所前任行政總裁李小加便及時送上祝福，他說：「歐冠昇是我的一位好朋友，也是中國的好朋友，香港的好朋友。我相信他將成為一位優秀的港交所行政總裁。」



據彭博引述消息人士報道，港交所遴選委員會對行政總裁繼任人，曾在側重有很強的國際背景，抑或能給予中國信心之間出現意見分歧。



史美倫認為，歐冠昇的國際化背景、區域及內地市場經驗，能勝任港交所行政總裁一職，雖然港交所證券集資額較高，但債券等固定收益資產、衍生產品以及科技領域，仍需要國際化發展。



坊間對外籍人士擔任主帥說法是，香港經歷社運後，需要由非華裔人士掛帥，重建國際市場信心，借此浴火重生。不過市場人士對此並不買帳，據《巴士的報》引述消息指，港交所聘請行政總裁不應在意候選人是華裔還是非華裔，而是以才能和工作經驗作考量，又指社運後香港股票市場不但沒有死亡，反而愈來愈蓬勃，香港市場運作根本良好，沒有重生需要。



此外，立法會金融服務界議員張華峰對外籍人士成為港交所行政總裁感到意外，認為該職位應熟悉內地官員及政策，清楚如何跟內地人打交道，亦牽涉政治思想立場，擔憂歐冠昇背景導致其與內地配合不佳。



市場質疑難與內地合作



其後史美倫在電話會議上釋除業界疑慮，她指歐冠昇雖然不懂中文，但不會影響港交所與內地聯繫，溝通工作並非行政總裁一人職責，集團的高級管理人員大部份都可以講普通話。同時她亦透露，集團將成立特別小組應對內地監管機構，小組成員包括現時代理行政總裁戴志堅、董事總經理鮑海潔及內地業務發展主管毛志榮等，她又強調港交所未來關於內地政策和方向，將不會有所改變