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美股個別發展 納指續破頂

2021-02-10 列印
　　市場繼續關注疫情以及接種疫苗發展，外圍股市缺乏方向，美股連番創出新高後稍見回吐，杜指及標普500指數輕微向下，納指則續創紀錄新高。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31428點，升42點；納斯達克指數報14032點，升45點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見42.40港元，較香港收市價升0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見758.74港元，較香港收市價升18.24港元。

　　自從去年底疫苗面世以來，外圍股市一直強勁反彈，但有市場人士認為，股市已過份反映利好因素，隨時會出現回吐。

　　另外，投資者亦關注美國的抗疫紓困方案進展，據外電報道指，方案包括每人1400美元的直接現金援助，而發放速度亦會比以往方案為快。
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