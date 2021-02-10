諾輝健康今午截飛 孖展超購逾千倍

諾輝健康昨日截止孖展認購，綜合多間券商數據統計，合共錄得2245億元孖展認購，較前日再增加逾200億元，若以公開發售部份集資2.04億元計算，超額認購接近1100倍。當中輝立第三日再增50億元孖展，合共借出350億元，耀才及富途分別借出323億以及300.6億元，華泰國際及信誠緊隨其後，分別借出269.6億以及200億元。
傳上限定價籌20億
諾輝健康主要專注於高發癌症的居家篩查，目前旗下有兩款產品常衞清以及噗噗管，已經進行商業化，用於篩查兩款結直腸癌，而目前正在研發兩款產品，分別針對胃癌和宮頸癌篩查。
市傳再有多隻醫藥股計劃來港掛牌。據路透旗下IFR報道指，內地主攻腫瘤免疫治療及相關藥物的依生生物製藥計劃來港上市，目標今年內上市掛牌，初步計劃集資2億美元（約15.6億港元）。
依生生物擬來港上市
根據官網資料顯示，公司主要專注於抗腫瘤和抗病毒類生物製品的早期研究、臨牀開發和商業化經營。依生生物在中國開發第一個無鋁佐劑的狂犬病疫苗、第一個人用狂犬病免疫球蛋白，亦成功開發SARS免疫球蛋白。目前處於臨牀開發階段的產品還包括治療晚期實體瘤的YS-ON-001，YS-HBV-001乙型肝炎疫苗，以及用於PIKA狂犬病疫苗。