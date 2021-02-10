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國泰延遲派三億息予政府

2021-02-10 列印
　　去年獲政府「泵水」救急的國泰（293）昨日公佈，會延遲派付予政府的優先股股息，涉逾2.9億元，有關金額將構成欠款，在還清欠款前不會向其他股東派發股息。政府回應指注資時已預留彈性，容許延遲派息。

　　國泰表示，董事局已議決延遲派付原定於本月16日到期的優先股股息，即首筆給予香港政府股息要延期，有關款項將構成股息欠款。財政司司長辦公室表示，對於環球航空業經營環境困難，政府作投資國泰安排時已預留彈性，容許公司延遲向政府派發優先股股息。根據優先股條款，優先股股東權利及索償較其他股東優先，如未支付優先股股息，國泰也不得向其他股東派息，以及回購普通股，直到所有未清償股息欠款付清為止。

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