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順豐斥175億入主嘉里物流

2021-02-10 列印
　　順豐控股（002352.SZ）擬斥資175億元入主嘉里物流（636），成為持股逾五成的大股東，擴大物流業務版圖。順豐公告指，擬以現金收購嘉里物流9.31億股，涉及股份佔已發行股本51.8%股權。

　　若以交易作價175.55億元，收購9.31億股計算，相當於每股作價18.85元，較以嘉里物流停牌前報23.45元計算，是次交易折讓24.4%。於完成收購後，嘉里物流將繼續維持上市地位，不過公眾持股量則由25%，縮減至15%。該交易仍有待香港證監會、港交所（388）、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准，嘉里物流今日將繼續停牌。

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