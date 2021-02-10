中環IFC外望——遭車聯網指涉壟斷 騰訊反告侵權

內地博泰車聯網和上汽通用五菱就騰訊（700）涉嫌壟斷，向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，指控濫用其內地即時通訊的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。騰訊則反指斥兩家公司侵權，並指「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。



據內地傳媒報道，騰訊被博泰車聯網、上汽通用五菱兩家公司指控，濫用其內地即時通訊的市場支配地位，向車廠施壓，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易。



騰訊回應表示，博泰車聯網未獲得公司授權和許可情況下開發「新寶駿車聯」App、「微信通知助手」軟件，涉嫌構成商標侵權及不正當競爭等行為，去年在深圳市中級人民法院提起訴訟，並已正式立案。集團續指，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。



證監令兩券商 禁服務唱高散貨帳戶



近年「微信女」等騙案不絕，令散戶投資者叫苦不迭。證監會昨日公佈，向名匯證券及富途證券國際（香港）發出限制通知書，禁止它們處理或處置三個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關。



證監會表示，上述資產涉及於去年3月至10月期間就兩家在香港上市的公司股份進行的市場操縱活動。有關限制通知書禁止名匯及富途於該等交易帳戶的價值達到某個數額時，在沒有事先取得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，抑或輔助、縱使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內的任何資產，包括就任何證券訂立交易、現金提取或轉移等。



證監會續稱，社交媒體「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一，騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為推高，其後透過不同社交媒體平台誘使投資者以高價買入騙徒拋售的股票。該會認為，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書屬可取做法；相關調查仍在進行中。



高瞻



