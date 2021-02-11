拜登擱置售TikTok 數據或交第三方 鼠年港股累升2089點

美國總統拜登上任後，擱置TikTok把美國業務出售給甲骨文（ORCL）和沃爾瑪（WMT）的計劃，據報亦已被無限期擱置。據外電報道，TikTok母企字節跳動的高管與美國國家安全官員繼續磋商，但重點是數據安全及如何防止中國政府獲得TikTok收集的美國用戶信息。



美股三大指數早段創新高，杜指報31496點，升120點或0.39%；標普500指數報3928點，升17點或0.44%；納指報14073點，升65點或0.47%。



美國1月消費者物價指數（CPI）按月升0.3%，符預期，前值為0.4%，按年升1.4%；期內核心CPI按月無增長，按年則升1.4%，略遜市場預期升1.5%。



外電報道引述官員稱，拜登政府仍研究如何應對中國科技公司收集數據所帶來的潛在安全風險。



報道又指美國外國投資委員會和TikTok繼續討論了如何解決該問題，可能的解決方案包括由受信任的第三方管理TikTok數據，這樣就不需要完全出售相關業務。



通用汽車派發上季成績表，期內扭虧為盈賺28.5億美元，而改觀前年第4季則蝕1.94億美元。每股經調整盈利1.93美元，較市場預期為佳。



該集團預期，今年稅前經調整盈利介乎100億至110億美元，但同時提出警告，半導體晶片短缺或能拖累今年盈利削減15億至20億美元。



科網股破頂帶升恒指



多隻科技巨擘破頂帶動大市投資氣氛向好，資金持續入市，助恒指於鼠年最後一個全日市，一舉突破三萬大關，曾高見30075點，創上月25日新高，收報30038點，升562點，港股四日累飆925點；科指直逼10280歷史高位，高見10219點，收10214點，漲2.5%，主板成交增至1759億元。



歐洲股市低收。英國富時100指數收報6524.36點，跌7點；德國DAX指數收報13932.97點，跌78點；法國CAC指數收報5670.80點，跌20點；



航運公司馬士基，因新公布業績指引欠佳，拖累股價急挫7%。



金價反彈。紐約3月份期金接近收市時報每盎司1,843.3美元，升5.8美元，升幅0.32%。



美團升勢最標青



總結鼠年，截至昨日年廿九，恒指累升2089點，藍籌股中表現最突出頭五位(按累積升幅次序)，為美團、藥明生物(2269)、吉利(175)、小米和安踏。



二三線科技股亦表現標青，高陽科技(818)投資的Cloopen(RAAS)日前於美國上市勁升近兩倍，高陽收飆36.1%；赤子城(9911)勁彈16.8%；恒騰(136)抽升13.4%；阜博(3738)炒高11.7%；騰訊持股之百奧(2100)飆11.2%。