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港交所CEO委任惹爭議

2021-02-11 列印
　　港交所（388）昨日公佈接替李小加的新任行政總裁人選歐冠昇（Nicolas Aguzin），旋即惹來市場的反對聲音，認為今次委任有別於港交所委任行政總裁的一貫做法，即先取得證監會批准後，再公佈人選的做法。

　　本報就此事詢問梁定邦，他推測本次交易所人事任命或已與證監及政府進行非正式的討論，而交易所亦可能已獲得了證監會高層和政府「點頭」同意。他續指，未等證監批准便公告人選，或是因為過程中牽涉的人過多，需要避免洩露消息及市場出現過多的揣測。
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