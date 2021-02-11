諾輝超購4130倍 錄過百萬人申請

早前快手科技（1024）招股，一石激起千層浪，引發全城認購新股熱潮。農曆新年後首掛第一股諾輝健康-B（6606）昨日截飛，據報公開發售共錄得超購4130倍，為本港史上第二多，推算凍結資金約8430億元，僅次於快手，亦是史上凍資第二多的新股。



諾輝健康據報公開發售部份有超過107萬人認購，在認購人數方面，僅次於快手以及醫渡科技（2158），在歷史認購人數榜中排名第三。該公司全球發售7659.8萬股，若公開發售認購倍數達100倍以上，則觸發回撥機制，公開發售部份最終獲配股份達50%，即合共3829.9萬股，每股500手，意味着最終僅得7.66萬手分配，較快手科技回撥後公開發售獲配的股數，少近三分之二。



若以快手作為借鑑，是次諾輝健康或同樣要認購乙組的申請，才有機會穩中一手。



上限定價 籌20.42億



早前有外電報道指，諾輝最終以招股價上限26.6元定價，若以此計算，公司最終能夠籌集20.42億元的資金。



諾輝健康主要專注於高發癌症的居家篩查，目前旗下有兩款產品常衛清以及噗噗管，已經進行商業化，用於篩查兩款結直腸癌，而目前正在研發兩款產品，分別針對胃癌和宮頸癌篩查。



而公司的產品現時已與35家保險公司、中國著名線上平台等有一定合作，覆蓋藥店超過450間。



另外，剛剛鯨吞嘉里物流（636）的順豐又有新動作，旗下順豐房地產投資信託基金，正式向港交所（388）遞交上市申請，據外電報道指，該房託基金計劃集資約3億美元（折合約23.4億港元），星展為獨家保薦人。



該房託基金的投資組合初步包括，位於香港、佛山及蕪湖的三處物業，軍委現代物流地產，包含配備自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心。



