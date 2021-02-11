  • 2021年2月11日 星期四
  • 17º
  • 84%
熱門： 自殺協定財困夫婦曾志偉新年晚市堂食

日報新聞 > 財經

紐交所： 如向交易徵稅就遷冊

2021-02-11 列印
　　紐約證券交易所（NYSE）女總裁坎寧安警告，若紐約州議會通過恢復向股票交易徵稅，紐交所可能會放棄紐約，遷往美國其他城市。她警告，開徵股票交易稅百害而無一利，可能會促使紐約華爾街許多金融機構離去。

        坎寧安在《華爾街日報》發表文章指出，紐約一向是金融業的中心，但如果情況出現轉變，許多華爾街公司的僱員都會遷移往佛州、德州或其他推行較優惠稅務政策的州份。她讚揚紐約州於1981年決定停止徵收股票交易稅的做法，她警告：「我們的一些客戶已經問我們是否願意遷冊。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd