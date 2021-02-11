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星展香港去年少賺34%

2021-02-11 列印
　　受疫情衝擊，星展香港去年錄得純利54億元，按年跌34%，主要是因收入減少及一般撥備增加；期內總撥備翻倍大幅增加至19億元，主要由於疫情及中美貿易緊張局勢而引起的風險上升，令一般撥備增加。星展香港行政總裁龐華毅預期，隨著本港經濟回穩，今年該行有機會錄得回撥；由於內地經濟料將出現V形復甦，今年本港貸款可望錄得中單位數增長。

星展香港去年錄得143億元總收入，較2019年同期下跌15%；凈利息收入下跌22%至90億元，主要受利率降低影響；非利息收入維持在52億元水平；淨息差按年收窄52個基點，至1.55%。



        

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