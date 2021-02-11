順豐入主嘉里物流 雙方已討論數年

內地快遞龍頭順豐控股（2352.SZ）計劃擴大物流業務，以175.55億元入主嘉里物流（636），收購其51.5%股權。順豐董事長王衛表示，是次合作商討接近3至4年，並非為外界所理解的「收購」，而是雙方的深度資本合作，未來雙方董事會將會以「共管」的模式經營公司。分析指，是次交易能令公司於亞洲區發揮更大的協同效應。



順豐宣佈，擬以全現金方式收購嘉里物流9.31億股，佔已發行股本51.8%股權，交易作價175.55億元，相當於每股作價18.8元，較以嘉里物流停牌前報23.45元計，是次交易折讓24.4%；但每股股份收取的要約價，若連同派發7.28元特別息計，總作價將增至26.08元，即溢價約11.1%。嘉里物流昨收漲5.5%，報24.75元。



採「共管」模式經營



王衛指出，近年市場變化較快，因而促成雙方合作，加上現時國內及海外的市場較大，因此並不存在業務重疊，相信未來仍有較大的發展空間。對於順豐房托計劃上市，順豐首席戰略管陳飛指，集團未來會減少重資產，以套取現金，認為未來物流行業需要着重科技發展多於資產。



嘉里物流表示，完成交易後，將維持其上市地位；公眾持股量將由25%，降至15%，但該交易仍須待香港證監會、港交所（388）、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。該公司總裁馬榮楷表示，交易完成後，會繼續沿用嘉里物流品牌及維持上市地位，未來將由嘉里物流發展國際業務，以助順豐在內地及港澳以外擴展業務。



第一上海首席策略師葉尚志表示，是次順豐入股，相信兩間公司合作在亞洲區的優勢會更加凸顯，並能於亞洲區發揮更大協同效應；雖然是次順豐未有收購台灣業務，但其物流市場相對較細，相信其影響不太大，另外嘉里物流昨日以及停牌前的累計升幅較大，建議投資者可以繼續觀望。







