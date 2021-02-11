中環IFC外望——新世代券商大聖證券 大玩街頭快閃派利是

新世代證券公司大聖證券一向走大膽貼地策略，以年輕風格宣傳。近日更破格大玩街頭快閃，分別到香港大學及理工大學附近，以及年輕人必到的銅鑼灣及尖沙咀派發現金利是，以及精美新年大禮包，反應相當熱烈。此前大聖證券亦曾在螞蟻集團（6688）事件中，推出「失螞蟻，得小米」計劃，打破常規以小米（1810）股份彌補客戶損失，創意實用兩不誤。



教導年輕人投資知識



大聖證券一直希望打破傳統券商在普羅大眾眼中遙不可及的刻板印象，希望藉新年派發利是及新年禮包，甚至進行街訪拍攝等活動，引起年輕人對公司關注。是次活動其中一個目的是希望在新年前與眾同樂，取「派利是」意頭為年輕人打氣，望一切「利利是是」。另一方面亦是希望在保持社交距離下，面對面了解年輕人對投資印象及知識，並於最後邀請他們關注社交媒體平台。



大聖證券旨在提供透明與公開的投資平台，給年輕人及對投資有興趣，但無從入手的潛在投資者，透過在各大社交媒體平台（Instagram：Monmonkey_hk及facebook︰Monmonkey），以生動有趣、活靈活現甚至緊貼潮流（俗稱「抽水」）文字及圖片，配合耳熟能詳的《西遊記》角色，教育年輕人投資應有心態及基本知識。



大聖證券表示，目前社會上逐漸冒起「全民皆股」風氣，憂慮若年輕人未有充足準備，或會增加投資風險，因此設法讓年輕人投資門檻降低，不惜以公司資源「做公益」，只望能夠幫助他們獨立思考，確實了解市場運作後，能夠在公平、透明以及充份準備後才踏入市場！



中銀豪派500元開工利是



儘管疫情下銀行業並不好過，但臨近新年對員工亦屬慷慨，紛紛大派利是。中銀香港（2388）表示，考慮到疫情因素及同事辛勞付出，今年開工利是為500元，將於農曆年初五開工首天，透過BOC Pay向員工致送。



中銀對企業客戶亦有利是獎賞，由即日起至3月底，將向該行特選「商業理財帳戶」客戶提供總值高達6088元的「新春大利是」獎賞及服務優惠，當中包括外幣兌換、定期存款、貸款及BoC Bill綜合收款服務。



渣打牛年利是亦加碼，該行表示，繼去年12月全體員工線上遊戲及大抽獎派出過千份獎品獎金後，又將會於農曆初七以「虛擬幸運輪」方式，派發額外的幸運利是。員工除了會一如去年收到100元開工利是外，每人亦可贏取額外50至2000元幸運大利是。



高瞻