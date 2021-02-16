亞洲股市紛傳喜訊 港股料牛年紅盤高開

送鼠迎牛，港股踏入牛年首個交易日，分析員預料今日紅盤將扭轉上年鼠年「沽盤如雨下」的開局，受惠於美股上周破頂，以及昨日亞太區股市普遍上揚，有機會高開100點至200點，為大市帶來牛氣。本周市場氣氛繼續造好，加上周四（18日）A股開始、北水恢復，屆時將刺激大市再下一城，挑戰30500點至31000點。



金牛已至，在新加坡交易的場外恒指期貨，曾一度高見30602點，較上周五收市30173點，高429點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑據此預期，大市將高開200點，主要由於假期前港股勢頭向好，美股破頂、亞太區股市尤其是日股創新高帶動。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰亦認為，近期市場氣氛不錯，加上內地春節假期行情刺激消費版塊，料大市高開100點至200點機會較大。



多間企業公佈全年業績



翻看過去12年紅盤表現，總體而言單日變幅七跌五升。上年鼠年開局，受累於肺炎疫情的擴散，全日大市低開低收，瀉789點或2.82%.2016年猴年首個交易日紅盤亦大跌742點或3.85%，主要是由於外圍股市慘淡，加上油價急跌拖累。值得注意的是，12年中表現最好的，是上一輪2009年的牛年，當日高開高收，大漲575點或4.58%。



本周僅有四個交易日，陳偉聰指預計港股向上為主，待周四A股開市，北水恢復，將刺激港股向上至30800點至31000點。溫傑亦認為本周港股將上揚，初步估計高見30500點至30600點，惟再向上將遠拋50天線，RSI指標亦將顯示超買，屆時大市或反覆並開始回吐；向下保守或見29800點至29600點。



溫傑又指，未來一個月，大量北水持續南下，陸續多間企業公佈全年業績，屆時傳統股份或借靚麗業績跑出，令恒指升勢變得較為健康。另外，三月份內地兩會的召開亦將為大市帶來政策上的炒作。因此，預期短期恒指將在31000點附近上落。



全年來說，獨立股評人聶振邦表示，恒指擬今年改革將成份股數量上調，且會引入更多新經濟股，日後權重或與金融股平分秋色，從結構上有望帶動恒指風生水起。他又指，港股年初急升至今估值已不算特別便宜，但市場仍憧憬今年更多大型新經濟企業或獨角獸上市，相信外資會持續流入；另一方面，國際油價上破每桶60美元，反映市場對經濟復甦樂觀，估計恒指今年可見32000點。



短期仍以新經濟推動



板塊方面，陳偉聰看好金屬資源股，他認為新能源應用愈來愈廣泛，電池、充電樁等設備對銅的消耗大，銅產量偏低未必能滿足市場需求，銅價或將挑戰高位。溫傑則認為應緊跟國策股，對電動車、新能源相關股份看高一線。



聶振邦指出，短期港股仍以新經濟推動大市，中長線則可望更多資金追逐便宜的傳統企業，如內房、內銀、基建股等；至於本港金融及地產股，料仍受香港經濟疲弱影響，今年走勢或持續乏力，同時提醒未盈利生物科技股不斷來港，有機會分薄市場資金，不少公司的業務進展未必足以支撐股價，故需注意回調風險。



