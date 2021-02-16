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日股重上三萬 30年來首度

2021-02-16 列印
　　金牛為外圍市場送來牛氣，亞洲股市普遍造好，尤其是日本股市。日本去年第四季GDP以年率計按季增長12.7%，是連續兩個季度增長，刺激日經225指數開盤後不久便突破三萬點，最高曾見30092點，收市報30084點，為自1990年以來首次觸及三萬點關卡。

        除GDP的誘因外，有跡象表明日本經濟正在恢復，日企財報亦顯示去年第四季整體表現良好，包括豐田汽車等許多公司，更宣佈提高截至2021年3月的財年財測預期，均有利日股一路破頂。日本東海東京研究所首席全球策略師表示，日經225指數短暫突破三萬點，表明各類的投資者正以完全看漲的態度，湧入日本股市。

        事實上，由於疫情個案逐漸回落，加上憧憬美國刺激經濟方案出台，昨日亞洲股市全線走高。

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