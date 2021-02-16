比特幣曾逼近五萬美元掀華爾街「跟風」潮

比特幣年中無休，持續獲資金追捧，日前一度升近5萬美元大關，掀起華爾街「跟風」潮，有傳大摩旗下資產規模達1500億美元的基金，亦正考慮投資比特幣。另外據報Apple Pay已可支援比特幣支付，料下月擴至安卓（Android）系統。







比特幣於周日一度衝上49716美元歷史新高，惟未及上試5萬美元關，昨日便顯著回吐，一度從高位跌7.6%低見45926美元，昨晚重回48000美元水平。



彭博日前報道，比特幣價格不斷上升，已引起大型投資銀行關注，最新有大摩旗下以投資成長股聞名的基金Counterpoint Global，正研究在資產組合應否加入比特幣，並須得到該行監管部門批准，如今次成事，比特幣將得到近百年歷史的華爾街大行支持。



據Counterpoint Global的數據顯示，該基金在2019及2020年分別按年增長33.8%及72.7%。早前大摩只是透過買入比特幣投資公司Micro Strategy的股份來間接持有比特幣，推算擁有逾7700個比特幣，以昨日價格計約值3.7億美元。



美國近期不少企業涉足比特幣，紐約梅隆銀行上周宣佈，會建立一個多元資產數碼管理平台，為客戶持有及轉讓比特幣，以及發行其他虛擬貨幣，最終令虛擬貨幣與其他資產看齊。



獲萬事達卡支援



而支付巨企萬事達卡亦表示，計劃在其網絡支援數碼貨幣。



而特斯拉上周亦申報已購買15億美元的比特幣，該公司指日後還接受以比特幣買旗下電動車。美國支付商BitPay亦公佈，其萬事達卡的預付卡可獲得Apple Pay支援，意味BitPay用戶持有的比特幣可用作消費。



