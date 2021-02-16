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長汽泰國設廠 傳首季產八萬電動車

2021-02-16 列印
　　各大新能源車廠傳出不同發展消息，長城汽車（2333）傳今年第一季將在泰國生產8萬輛電動車，泰國政府在總理巴育與長城汽車高層會談後發表的聲明指，集團將持續在泰國投資，期望善用政府對電動汽車有支持政策，加上泰國地理位置優勢，打造成集團東盟地區的生產和出口樞紐。

        近年，長汽致力成為泰國市場新能源汽車領導者，於去年二月收購了泰國羅勇工廠，未來3年內將推出多款以電動汽車為主的車型。

        路透社引述印度政府內部文件稱，Tesla向政府部門提出在南部卡納塔克邦設廠，未知新廠是否在集團早前成立的印度子公司計劃內。

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