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快手奪桌球賽事轉播權

2021-02-16 列印
　　內媒傳媒報道，快手（1024）與擁有世界桌球十年新媒體版權的北京瑞蓋文化傳媒達成合作協議，以快手擅長的短視頻、直播等技術幫助桌球產業融合發展，將進一步拓展體育內容的生態版圖。

　　過往桌球賽事大多由電視轉播，快手成為首個拿下桌球賽事版權的短視頻平台。過去一年，快手與桌球相關的內容累計作品數目超過30萬，播放量逾15億。合作達成之後，快手旗下所有創作者都將享有看賽事直播、短視頻二創、受邀解說比賽等特殊權益。快手亦將為用戶提供更多體育消費內容，當中包括短視頻、賽事直播等。

　

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