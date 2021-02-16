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富衛新推兩款壽險 保費假期市場受落

2021-02-16 列印
　　低息環境下，將資金存放於銀行近乎無息收，儲蓄保險計劃便成為市民儲錢另一選擇。富衛於1月11日新推「盈聚非凡壽險計劃」及「盈聚世代壽險計劃」兩隻增長型分紅儲蓄保險計劃。

　　余栢堅表示，儲蓄保險「除了要鬥回報，亦要講求客戶的需要」，故兩隻新計劃其中一個特色就設有保費假期，主要是因應疫情，失業率偏高，為免客戶因短期周轉不靈而斷供保單，所以為選用5年及10年保費供款期的客戶提供保費假期，5年供款者可申請2年暫緩繳保費，10年供款者可申請4年；若保單權益人確診患上指定受保危疾，保費假期更可延長多一年，至分別長達3年及5年。

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