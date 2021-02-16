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人民幣突抽升 離岸逼近6.4關

2021-02-16 列印
　　昨中港市場農曆新年假期繼續休市，離岸人民幣(CNH)兌美元突然顯著上升，最多升208點子，逼近6.40關口，創兩年八個月高位，主要受風險偏好上升及交投疏落影響。市場續看好人民幣中長期走勢，有估計下個位將上試6.35。

　　離岸人民幣昨由早段6.42附近水平逐步下跌，中午過後進一步跌至全日低位6.4009，截至晚上8時許報6.4048，上升169點子。

　　經濟師表示，人民幣離岸價走強主要是因為風險偏好上升，市場憧憬疫情緩和、疫苗分發持續及美國推出新一輪刺激方案，將支持經濟復蘇等。

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