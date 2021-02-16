人民幣突抽升 離岸逼近6.4關

RB萊比錫教練拿格斯文與利物浦領隊高普是德國同胞，同樣奉行高壓逼搶，但前者有左翼衞安祖利奴愈戰愈勇，相反高普卻傷兵滿營，拿比基達及法賓奴泰華利斯或無緣倒戈。今晚歐聯十六強首回合，萊比錫在匈牙利布達佩斯中立場鬥紅軍，拿格斯文有望領軍先拔頭籌，直取主勝。（Now644、有線601、661台周三凌晨4:00直播） 歐聯回歸賀牛年！拿格斯文接掌萊比錫後，連續兩季晉身歐聯淘汰賽階段，迄今也在德甲屈居班霸拜仁慕尼黑之後排第二。此子的戰術風格大有高普的影子，兩人同樣主張高壓逼搶，後者也盛讚對方：「我十分欣賞萊比錫的戰術，拿格斯文是德國新生代主帥其中一位佼佼者。」 拿格斯文點「錫」功力勝高...

2021-02-16