中環IFC外望——劉達邦促財爺派五千元消費券

疫情肆虐下，各行各業都受到不同程度的衝擊。踏入牛年，各行各業都將目光投放在政府的接下來的政策，比如財政司司長陳茂波於下周三發表的新一份《財政預算案》。



中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦在電台節目中指出，政府早前的保就業計劃「行錯路」，認為計劃幫助「無問題」的企業是不公道，促請《財政預算案》針對性協助遇到困難的企業，如近日被勒令停止營業的企業。



劉達邦不相信政府會再次全民派發現金1萬元，又指派錢對刺激經濟作用不大，市民也未必會用作消費，建議向每名市民派發設有效期的消費券，金額每人5000元，刺激本地消費，估計涉及公帑約300多億元。



白宮：擱置TikTok售美業務說法不準確



字節跳動旗下的抖音海外版TikTok，據悉無限期擱置售美業務計劃。路透社引述美國白宮表示，有關TikTok無限期擱置出售美國業務的說法「不準確」。



知情人士表示，甲骨文（Oracle）創始人拉里埃里森（Larry Ellison）是前美國總統特朗普的支持者，一直堅持認為如特朗普連任，與字節跳動的交易將非常有價值，然而拜登最後勝出美國大選，甲骨文因此失去對這筆交易的興趣。



雖《華爾街日報》早前引述消息人士稱，TikTok美國業務原定出售予甲骨文及沃爾瑪（Walmart），但計劃已被無限期擱置。報道指，美國總統拜登正重新審視特朗普就中國科技公司潛在安全風險所作的舉動。



高瞻