憧憬再推紓困措施 疫苗接種順利 美股續創新高

各國新冠疫苗接種工作順利，加上投資者憧憬政府推出更多刺激經濟措施，美股昨晚開市承接亞洲股市升勢，三大指數早段齊創新高。杜指曾升149點，高見31608點；納指升80點，高見14175點；標普500指數升15點，報3950點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31513點，升55點；納斯達克指數報14048點，跌47點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見46.11港元，較香港收市價升0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見744.77港元，較香港收市價跌0.23港元。



油價逼近60美元



美國財長耶倫早前與G7財長和央行行長的網上會議中，呼籲各國還需進一步提供財政支持，以延續經濟復甦的動能。



Evercore ISI策略師Dennis DeBusschere表示，要擊敗新冠疫情還有漫漫長路，但隨着愈來愈多新冠疫苗獲政府批准，從而減少住院人數與死亡人數，市場認為經濟步上正軌的路徑愈來愈清晰。



國際油價繼續上升，紐約期油昨晚每桶升至59.9美元，逼近60美元大關。金價則回軟，紐約期金跌至每盎司1793美元，跌約30美元。



港股牛年首個交易日則牛氣沖天，因本地疫情受控，買盤不斷湧入藍籌地產股，恒指收報30746點，勁升573點，六日累升1633點；科指紅盤高收兼破頂，收漲2.7%，報10694點。雖然北水尚未回歸，但大市交投依然活躍，成交金額2197億元。



港股升573點紅盤高收



投資者憧憬本地疫情受控，「清零」目標更進一步，年初七起港府將放寬社交限制措施，本地地產股表現標青，九倉置業（1997）飆一成，收報48.35元；太古（019）抽高14%，報56.5元；長實（1113）升4.2%，報41.65元。



藍籌股幾乎全線向上，滙控（005）抽升7.6%，收報45.75元，成交高達40億元，貢獻恒指166點升幅。



滙控將於下周二公佈全年業績及宣佈最新策略，高盛發表報告估計，滙控將重啟派息，2020年末期息將派發0.1美元，今年及明年將分別派發股息0.3及0.4美元，更有空間重啟回購計劃，今明兩年回購計劃分別為10億美元及35億美元，高盛維持滙控買入評級，目標價59元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，長假期前港股投資氣氛良好，可見其勢頭可望延續下去，待北水回歸後，料港股將可再進一步延續強勢價量齊升，短線目標為三萬一大關。