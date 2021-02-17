  • 2021年2月17日 星期三
  • 21º
  • 69%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 財經

人幣強勢逼近6.4關

2021-02-17 列印
　　美匯指數走弱，離岸人民幣（CNH）兌美元昨日再度逼近6.4大關，並重上6.4009的32個月新高，但其後回順，一度返回6.42水平。

　　市場繼續看好人民幣，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告預測，未來六個月人民幣將向6.2進發。

　　離岸人民幣昨日早段偏強，一度重上前日的32個月高位，但午後走勢回軟，並一度低見6.4202，截至昨日晚上8時報6.4156，跌96點子。

　　據瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室的最新報告指出，由於中國政府有效控制疫情、2020年經濟迅速回升以及具吸引力的息差，不僅是經濟表現令人刮目相看，也激勵人民幣走勢，預期人民幣將在未來6個月將會朝6.2上升。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd