諾輝健康反應火熱 傳4000手始穩中一手

新股市場繼續熾熱，首隻於牛年掛牌的諾輝健康（6606）更是一手難求。據報該股須斥資近5400萬元認購200萬股（即4000手）的乙組客，才能穩獲一手，較早前同樣火熱的快手科技（1024）更難抽中，一手中籤率更只得2%。



據本地媒體報道，諾輝健康共錄得逾106萬最終有效認購人數，當中逾56萬人認購一手，其一手中籤率僅錄2%，數字遠低於快手的4%，以及醫渡科技（2158）的20%。消息又指，該股760張「頂頭槌飛」均穩獲一手，當中僅82人獲派多一手。



若以借足九成孖展，孖展息率為2.98厘，凍資8日計算，認購4000手需要支付約31659元孖展利息，換言之，諾輝健康上市後股價需要勁升2.38倍才能「打和」。



一手中籤率僅2%



信誠證券聯席董事張智威表示，諾輝健康「貨量」較少，但需求較大，因此一定較難抽中，又指「從未聽過B組都要抽籤」，預計該股首日上市升幅與快手相若，大概為一至兩倍。



他建議，抽中1至2手投資者可以「睇定啲再沽貨」，並指現時市場「唔係咁理性，炒起的價錢完全唔合理，投資者夾硬去追，要自己承擔高風險」，並強調若市場逆轉，該類股份跌幅會較大。



第一上海首席策略師葉尚志稱，諾輝健康或為史上最難抽中的一隻新股，由於該股一手難求，以先前例子推算，料暗盤最少升一倍，基本上以新股而言，升幅達一倍以上則可以「食胡」。



奈雪的茶擬籌39億



據IFR報道，已提交上市申請的內地連鎖茶飲品牌奈雪的茶，目標透過在港上市集資5億美元（約39億港元）。受相關招股消息刺激，擁有「天仁茗茶」香港特許經營權的賓仕國際（1705）昨日亦借勢炒起，爆升逾1倍，收報0.95元。



另外，瑞聲（2018）計劃分拆旗下誠瑞光學持有的光學業務，於內地交易所上市，並已得到聯交所批准。集團指出，建議分拆及獨立上市完成後，將繼續控股誠瑞光學。



